Tiga Model Indonesia Siap Bersaing di Asia's Next Top Model

VIVA.co.id – Kompetisi reality show ternama Asia's Next Top Model (AsNTM) yang diadaptasi dari America's Next Top Model telah melahirkan banyak model berbakat, beberapa di antaranya berasal dari Indonesia. Misalnya, Ayu Gani yang menjadi pemenang di musim ketiga, dan Patricia Gunawan sebagai runner up di musim keempat.

Memasuki musim kelima kali ini, model Indonesia kembali akan ikut berpartisipasi. Tiga peserta asal Indonesia turut bersaing dalam meraih gelar impian serta mendapat berbagai kontrak eksklusif.

Kompetisi yang diikuti oleh peserta dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Jumlah peserta asal Indonesia termasuk cukup banyak, sama seperti Filipina.

"Kita memang ingin membuka kesempatan agar Indonesia bisa maju di Asia. Dari 14 kontestan, tiga dari Indonesia dan tiga dari Filipina. Indonesia cukup kompetitif, bisa maju tiga kontestan. Thailand, Malaysia dan Singapura dua, Vietnam dan Taiwan satu. Kita benar-benar bangga bawa maju tiga kontestan," kata Lesley Simpson, Manajer Pemasaran FOX Networks Group Indonesia dalam jumpa pers Asia's Next Top Model Season 5 di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Ketiga kontestan tersebut adalah dua gadis kembar pertama dalam sejarah AsNTM, Valerie Krasnadewi dan Veronika Krasnasari, serta Clara Tan.

"Aku join karena ada salah satu company yang bilang aku enggak profesional di dunia modeling, jadi aku pengen buktiin kalau mereka salah," kata Clara.

Lain kisah dengan si kembar, keduanya mengaku mengikuti AsNTM merupakan impiannya. "Buat cycle lima ini sudah dipersiapkan, jadi waktu audisi sudah di-approach, dan sudah pede (percaya diri) dream will come true if you works for it. Kita yakin bisa lolos," kata Valerie dan Veronika.

Juri-juri untuk AsNTM kali ini adalah Cindy Bishop, supermodel asal Thailand; Cara Grogan, yang berpengalaman membawakan merek-merek terkenal; CreativeDdirector Yu Tsai dan Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. AsNTM musim kelima ini sendiri akan tayang di Star World lewat saluran televisi berbayar mulai 5 April 2017.

"Clara benar-benar lucu, selain dia cantik dan berbakat. Semua kontestan dari Indonesia benar-benar luar biasa," kata Cindy dalam pesan video. (ase)