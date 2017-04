Terjadi Ledakan di Lokasi Syuting The Avengers: Infinity War

VIVA.co.id – Proses syuting The Avengers: Infinity War mulai dilakukan. Video-video amatir yang diambil warga lokal menyebar di media sosial. Yang terbaru, Elizabeth Olsen, pemeran Scarlet Witch terlihat beraksi di Edinburgh, Skotlandia.

Senin malam, 3 April, waktu setempat, Elizabeth Olsen, pemeran pengganti, dan kru The Avengers: Infinity War terlihat sedang melakukan adegan perkelahian di sebuah jalan di Edinburgh. Video yang direkam warga setempat memperlihatkan sedikit aksi Olsen.

Bukan film jagoan super jika tak ada ledakan buatan di sana. Dari video yang tersebar di Twitter, suara ledakan dan api yang berkobar juga terekam dan sempat mengejutkan mereka yang ikut menonton dari kejauhan.

Infinity War nantinya juga akan menghadirkan para personel dari Guardians of the Galaxy, Spider-Man, dan juga Doctor Stranger. Mereka akan melawan penjahat yang disebut Thanos setelah beraksi dalam Captain America: Civil War lalu.

Film ini disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo dan rencananya akan tayang pada 4 Mei 2018 mendatang.

Here it is... Scarlet Witch (Elizabeth Olsen and probably the stunt) filming last night #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/wBkWvJFJew