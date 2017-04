Boyband BTS Kirim Video Bahasa Indonesia: Tunggu Kami Ya

VIVA.co.id – "Apa kabar, we are BTS," kata boyband beranggotakan Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V, dan Jungkook dalam video sapaan yang diunggah Twitter resmi IME Indonesia. Kenapa mereka tiba-tiba berbahasa Indonesia?

Boyband yang sedang digandrungi banyak remaja dan dianggap sebagai pesaing berat EXO ini akan segera menyambangi Indonesia untuk menyapa para A.R.M.Y (sebutan penggemar BTS) di Indonesia.

"Akhirnya konser BTS akan digelar di Indonesia, Jakarta," kata J-Hope, kemudian dilanjutkan Jin yang berkata, "Penggemar di Indonesia selalu mengirimkan dukungan dan cinta untuk kami, kami sangat senang akan menggelar konser di Jakarta."

Jimin pun melanjutkan bahwa A.R.M.Y Indonesia akhirnya bisa menikmati konser yang lama dinantikan ini. "Jadi kami akan mewujudkan apa yang kalian harapkan. Tetap dukung kami," serunya.

Suga kemudian menyahut dalam Bahasa Indonesia yang terbata-bata, mengajak para A.R.M.Y bersenang-senang dalam konser mereka nantinya. "Mari bersenang-senang bersama," yang disambut riuh personel BTS lainnya.

V tak mau kalah. Masih dengan Bahasa Indonesia, anggota yang juga pemeran drama Korea Hwarang itu berseru, "Tunggu kami ya."

Tiket konser yang akan digelar di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) BSD pada 29 April 2017 pukul 18.30 WIB ini sudah bisa dibeli sejak 4 April 2017 pukul 20.00 di website www.yes24.co.id dan www.tiket.com.

Ada lima kategori yang tersedia; Yellow, Blue, Purple, Green, dan Red. Kategori termurah adalah Yellow Rp1.000.000, kemudian Blue Rp1.500.000, Purple Rp2.000.000, Green Rp2.300.000, dan Red sebagai kelas termahal yaitu Rp3.000.000. Untuk kelas Red, Green, dan Purple merupakan tiket untuk menonton dengan berdiri, sementara Yellow dan Blue free seating.

Sebagai informasi, BTS debut sejak tahun 2013, dengan lagu No More Dream dari album pertama 2 Cool 4 Skool. Mereka baru kembali merilis album kedua, Wings, di tahun 2016, dengan lagu andalan Blood, Sweat and Tears.

BTS sukses meraih banyak penghargaan di bidang musik. Mereka bahkan mendapat julukan artis all-kill di negara asalnya, karena apa pun lagu yang mereka keluarkan selalu meraih posisi pertama di berbagai tangga musik.

BTS juga terkenal memiliki basis penggemar yang cukup besar di media sosial hingga dimasukkan dalam daftar oleh Forbes sebagai artis yang paling banyak di-retweet selama tahun 2016. Twitter bahkan meluncurkan emoji Kpop Twitter pertama bersama BTS.

Finally the wait is over! Here’s the Video Greetings from our beloved BTS, Indonesian A.R.M.Yz! ARE YOU EXCITED ? #TWT #TheWingsTourJakarta pic.twitter.com/xkiicZ0lnU