Ada 1.600 Peserta dari 50 Negara di FHI 2017

VIVA.co.id – Pameran Food and Hotel Indonesia (FHI) ke-14 kembali digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) pada 5 hingga 8 April 2017. Pameran ini menyediakan layanan one stop platform dari beragam produk F and B dari merk ternama dan berbagai industri International Union of National Associations of Hotel, Restaurant, and Café Keepers (HORECA).

Area pameran seluas 37 ribu meter persegi ini diisi oleh 1.600 peserta pameran dari 50 negara, termasuk 15 paviliun Australia, Belgia, China, Jerman, Hungaria, Korea, Libya, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Tunisia, Turki dan Amerika Serikat.

"Pameran Food and Hotel Indonesia 2016 mengalami peningkatan 17,4 persen dibanding tahun 2015. Ini akan jadi pameran terbesar yang pernah ada dan melibatkan brand terbaik dari dalam dan luar negeri," kata Wiwiek Roberto, Project Director Pamerindo Indonesia saat pembukaan Food and Hotel Indonesia 2017, Rabu, 5 April 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Diharapkan, pameran ini dapat membantu peningkatan mutu dan kualitas makanan dan perhotelan di Indonesia.

"Ini tentunya bisa memfasilitasi para pelaku bisnis untuk bisa mendapat beragam informasi serta inovasi terbaru, dan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha global lainnya yang diharapkan bisa berinvestasi di dalam negeri," ujarnya.

Diketahui, industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2015. Industri ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yaitu tumbuh hingga 8,5 persen tahun 2016. Diprediksi industri mamin juga akan mengalami peningkatan di tahun ini. (ase)