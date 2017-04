Pengakuan Aktor Ganteng So Ji Sub soal Karakter Aslinya

VIVA.co.id – Bagi para pecinta drama Korea, So Ji Sub, tentu bukan aktor yang asing lagi. Aktor yang juga seorang rapper dan model itu dikenal sebagai pria tinggi bertubuh seksi.

So sering kali membintangi karakter yang manis dan romantis. Tapi, lewat sebuah wawancaranya dengan majalah fesyen, So mengaku ada drama yang menjadi titik balik di mana citranya berubah hingga saat ini.

"Sebelumnya aku dikenal sebagai pribadi yang diam dan kalem, tapi Master's Sun mengubah itu semua. Drama itu adalah pilihan yang benar-benar hebat," kata So, yang dilansir Allkpop.

Namun, ia mengaku bahwa ia sebenarnya cukup pendiam, tidak seperti yang kebanyakan orang perkirakan.

"Sejujurnya, citra kalem itu memang merefleksikan diriku sebenarnya," kata aktor 39 tahun itu.

So juga sukses dengan drama komedi romantis lain, seperti Oh My Venus. Sementara itu, ia akan berperan dalam film The Battleship Island bersama Song Joong Ki, Hwang Jung Min, dan Lee Jung Hyun, yang direncanakan tayang musim panas tahun ini.

Aktor ganteng Korea Selatan tersebut akan mengunjungi penggemar Indonesia lewat fan meeting bertajuk, 'Twenty: The Moment in Jakarta' pada 7 April mendatang.

Digelar di Kota Kasablanka, Jakarta, tiket So Ji Sub bisa dibeli mulai dari Rp850 ribu. Sudah beli tiketnya belum?