Ayu Ting Ting Dilarang Ekstensi Bulu Mata

Coming soon!! @ayting.bqiss @ayutingting92 Photo by @riomotret @riomotretofficial Make up @rama_jee Hairdo @reyzacarlos #riomotret #riomotretbeauty #riocelebritybeautyportrait#ayting.bqiss

A post shared by Ayu Tingting (@ayutingting92) on Mar 11, 2017 at 1:28am PST