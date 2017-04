Luncurkan Album Baru, Rossa Libatkan Musisi Amerika

VIVA.co.id – Selama 20 tahun berkarya, kiprah Rossa di dunia tarik suara semakin bersinar. Hari ini, Rabu, 5 April 2017 wanita asal Sumedang ini meluncurkan album terbarunya berjudul " A New Chapter" yang berisi 9 lagu.

Rossa mengatakan, album A New Chapter ini sangat berbeda dari album-album sebelumnya, semuanya serba baru dan lebih kekinian.

"Album ini saya kasih judul A new Chapter karena saya mau di album ini lebih kekinian," kata Rossa di acara launching albumnya di restoran cepat saji, kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Lagu-lagu di album A New Chapter ini juga bervariasi, dari sembilan lagunya ada empat lagu yang berbahasa Inggris.

"Hampir seluruhnya punya nuansa baru, musiknya baru, aransemennya baru, pencipta lagunya baru," tuturnya.

Rossa juga mengatakan, dalam penggarapan empat lagu berbahasa Inggris itu ia dibantu oleh Vocal asal Amerika Mitch Allan yang bekerja dengan Demi Lovato, Miley Cyrus, Kelly Clarkson dan Simple Plan.

"Ada empat lagu yang berbahasa Inggris dan rekamannya di Los Angles, judul nya Body speak, Break it up, Till My Heart Stop Beating dan Firefly," kata Rossa. (mus)