Alasan, Mengapa Drama So Ji Sub Selalu Sukses

VIVA.co.id – Kedatangan aktor dan rapper tampan asal Korea Selatan, So Ji Sub, 7 April 2017, di Jakarta sangat dinanti. Ini, merupakan kali pertama So Ji Sub datang ke Indonesia, khusus untuk menyapa para penggemar setianya.

Sebelumnya, So Ji Sub sempat menggelar fan meet dengan para penggemar di sejumlah negara. Salah satunya, ia sempat jumpa fans di Taipei, Taiwan. Mereka para fans, sangat antusias bertemu idolanya.

Tak ingin melewatkan momen langka ini? Yuk, intip bagaimana serunya acara fan meet bintang Master's Sun ini di Taipei dan negara lainnya.

"So Ji Sub nyanyi dekat sekali dengan penonton di fan meetingnya di Taipei! Akankah dia melakukan hal yang sama di Jakarta?" tulis akun resmi promotor yang mendatangkan So Ji Sub di Jakarta, @mecimapro.

Acara fan meet bertajuk So Ji Sub Fanmeeting, ‘TWENTY’: The Moment in Jakarta yang digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan ini merupakan kali pertama bagi aktor 39 tahun tersebut menyapa penggemarnya di Indonesia. Meski namanya sudah sejak lama sangat familiar bagi penggemar di Indonesia.

Banyak drama yang dibintangi So Ji Sub menjadi hits, seperti Phantom, Master's Sun, Oh My Venus dan juga drama yang melambungkan namanya, What Happened in Bali atau Memories of Bali yang juga dibintangi oleh Jo In Sung dan Ha Ji Won.

Semua kesuksesan drama yang dibintanginya ternyata, bukan tanpa alasan. Aktor yang juga rapper ini mengaku memilih peran yang disodorkan padanya berdasarkan pada keunikan cerita, ketika pertama kali membaca naskah yang diberikan.

"Bagi saya, hal terpenting untuk dipertimbangkan adalah apa yang saya rasakan saat membaca naskah. Saat saya membaca naskah dan menemukan suatu keunikan, saya akan tertarik. Seorang aktor juga bukan segalanya dalam sebuah drama, atau film. Aktor yang baik, sutradara baik dan staf juga hal penting," ujarnya seperti dilansir Soompi.

Dan, sebagai aktor sekaligus penonton, cerita yang bagus, tidak membosankan dan bisa menarik perhatian dari awal hingga akhir merupakan hal penting dalam membuat drama atau film.

"Baik sebagai aktor dan sebagai penonton, saya suka cerita yang bagus yang bisa menarik perhatian dari awal hingga akhir. Karena alasan itu, saya rasa penting bahwa semua orang bisa menikmati dan membagi cerita bersama-sama."

Bagi Anda yang tertarik bertemu langsung dengannya, tiket fan meet yang akan digelar 7 April 2017 pukul 19.30 ini sudah bisa dibeli sejak 10 Februari 2017, dengan empat pembagian tempat duduk. Untuk harga termurah di kelas Yellow dengan harga Rp850 ribu, Green Rp1.550.000, Pink Rp1.850.000, dan Blue Rp2.550.000. (asp)