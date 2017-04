Rossa dan Afgan Saling Support, Ada Apa?

VIVA.co.id – Kedekatan Rossa dan Afgan tak hanya sebagai teman. Dalam dunia kerja, keduanya juga saling berhubungan. Contohnya dalam penggarapan album baru Rossa yang berjudul A New Chapter.

Wanita bernama lengkap Sri Roslaina Rossa Handayani ini mengaku mendapatkan dukungan dan inspirasi dari pria berkacamata tersebut.

"Afgan kasih banyak inspirasi di album ini," ujar Rossa saat peluncuran album A New Chapter di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 5 April 2017.

Dikatakan Rossa, Afgan sangat berperan penting dalam album barunya tersebut, ia bahkan memberikan kepercayaan kepada Afgan untuk memberikan nama album itu.

"Bahkan judul A New Chapter juga datangnya dari dia. Dia bilang kan ini semuanya a new brand of Rossa. Kenapa nggak judulnya A New Chapter aja. Yaudah akhirnya judulnya itu," lanjut pelantun lagu Pudar tersebut.

Ketika ditanya soal kedekatannya dengan Afgan, Rossa mengatakan mereka berdua selalu saling bahu-membahu dalam hal apapun, termasuk dalam karier.

"Ya pasti kita saling support. Dia juga akan konser di Malaysia dan Singapura 8-9 April ini," tambahnya.