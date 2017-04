VIVALIFE

Punya 'Masa Lalu' Menderita, Bunga Citra Lestari Menangis

BC ceritakan karakter barunya dalam film Surat Kecil untuk Tuhan.

Oleh : Zahrotustianah, Al Amin

Launching Album BCL: The Best Of (VIVAnews/Muhamad Solihin)