Lucunya Isyana Sarasvati di Atas Panggung Bikin Gemas

VIVA.co.id – Penyanyi Isyana Sarasvati menggelar showcase bertajuk 'Isyana X Raisa' di Assembly Hall Menara Mandiri Jakarta, Rabu, 5 April 2017. Dengan pakaian serba hitam, Isyana membuka penampilan dengan menunjukkan kebolehannya memainkan keyboard.

Ia membuka malam dengan single Pesta dan beralih ke keyboard mini berwarna merah. Isyana melanjutkan dengan The Way I Love You kemudian menyapa penonton yang hadir malam itu.

"Selamat malam semuanya, ini pertama kali YourRaisa dan Isyanation bersatu. Ini Jimmy, Jimmy ada macam-macam warna, yang ini Jimmy merah, tepuk tangan untuk Jimmy merah," katanya menjelaskan soal keyboard mini yang ia mainkan.

Banyaknya fans yang berteriak kegirangan membuat Isyana sulit mendengar. Tapi satu hal yang pasti, Isyana mengaku amat gembira di malam itu. "Aku enggak bisa dengar kalian kalau di atas panggung, terima kasih respons positifnya, sampai kering banget mulutnya," ujarnya lalu mengambil gelas dan menaruh gelas itu di atas keyboard.

Seorang penonton mengkhawatirkan gelas itu tumpah karena Isyana akan bermain kembali di keyboard besarnya. Namun secara mengejutkan, Isyana mampu mendengar keresahan yang satu ini. "Kalau yang ini enggak bakal tumpah, aku denger kalau yang tadi," ucapnya dan disambut tawa penonton.

Lampu diredupkan, belum lagi musik dimainkan, Isyana memancing tawa para penggemarnya. Panggung yang gelap gulita membuat Isyana meminta operator memberi sedikit cahaya. "Pak, saya enggak bisa lihat tutsnya pak," ucapnya.

Ia pun memainkan Mimpi dan disambung dengan Tetap Dalam Jiwa. Lagu sendu itu sayangnya kurang mulus sampai bagian akhir. Isyana gagal berkonsentrasi berkat penonton yang ikut nyanyi bersama namun tidak pas dengan lagu yang seharusnya. "Duh sopo itu, bentar ya, ini harusnya sedih, sedih," ucapnya.

Dua kali Isyana mencoba menyanyikan lirik di akhir lagu namun gagal. Ia pun meminta bantuan penonton karena masih tak sanggup menahan tawa. Penampilannya malam itu ditutup dengan lagu yang dipopulerkan Raisa, Could it Be Love. (mus)