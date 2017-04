Antarfans Sering Ribut, Raisa: Enggak Usah Stalking

VIVA.co.id – Penyanyi Raisa Adriana menyampaikan berbagai pesan positif dalam showcase ‘Raisa X Isyana’ di Assembly Hall Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 5 April 2017. Ia mengaku kaget saat fans Raisa dan Isyana sempat bersinggungan.

"Kenapa sih, kalau ngedukung yang satu harus jatuhin yang satu lagi, enggak usah gitu kali, enggak ada untungnya, bikin kita kehabisan waktu buat ngata-ngatain orang, stalking-stalking, 'ih gini banget', ngapain sih. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan selain membenci orang itu adalah sebuah tren," ujar Raisa di atas panggung.

Ia pun membawakan Nyawa dan Harapan. Lagu yang diambil dari album Handmade tersebut diharapkan bisa memberi pesan positif untuk yang datang pada malam tersebut.

"Lagunya agak serius sedikit ya. Semoga pesan lagunya sampai," ucapnya.

Lagu tersebut merupakan lagu keempat Raisa di atas panggung. Sebelumnya, Raisa membuka malam lewat Usai di Sini, Tentang Cinta, dan membawakan lagu yang dipopulerkan Isyana, Keep Being You. Raisa menutup malam lewat Kali Kedua.

Panggung kembali dimeriahkan oleh Raisa dan Isyana. Keduanya berkolaborasi membawakan single terbaru mereka, Anganku Anganmu. Setelah itu, Raisa membawakan Kau Adalah milik Isyana. Sebaliknya, Serba Salah milik Raisa diperdengarkan oleh Isyana. (mus)