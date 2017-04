Cara Mudah Tampil Cantik Natural

VIVA.co.id – Tampil cantik dengan make-up seringan mungkin sedang jadi tren di kalangan wanita saat ini. Mereka tak ingin terlihat ‘terlalu berusaha’ untuk cantik dengan aplikasi riasan yang 'medok'.



Tampilan natural atau biasa juga disebut make-up minimalis, juga tren di kalangan selebriti. Menonjolkan kulit sehat mereka adalah cara untuk memberi kesan senatural mungkin.

Ryan Ogilvy, penata rias terkenal langganan selebriti Indonesia yang sempat berlaga untuk New York Fashion Week 2016, mengaku bahwa dia juga sangat menyukai tipe dandanan natural yang flawless. Baginya, mempercantik wanita sebagai diri sendiri lebih penting tanpa harus memolesnya menjadi orang lain.

"Signature style saya flawless look, tampilan kulit yang sehat, segar. Bukan mengubah orang lain. Lebih segar, awet muda, natural 'I woke up like this.' Aku enggak suka ngubah orang jadi orang lain," kata Ryan usai acara Maybelline Makers Bash, di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, 5 April 2017.

Ryan juga berbagi tips bagaimana agar wanita bisa tampil cantik dengan dandanan flawless. Mulai dari pentingnya menggunakan pelembap hingga memilih warna yang tepat.

"Untuk dandanan flawless di malam hari, mainin saja lipstiknya dan untuk flawless look jangan pilih warna berani. Pilih warna cokelat, peach. Karena ini make-up sehari-hari, pilih warna natural. Kalau aku pribadi suka brown," ujarnya. (art)