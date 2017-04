Madu Ternyata adalah Muntah Lebah

VIVA.co.id – Lebah menghasilkan madu. Banyak orang yang hanya mengetahui sebatas itu saja. Sedangkan ada hal yang perlu Anda ketahui, khususnya bagi penggemar madu. Ya, pada dasarnya, madu terbuat dari muntahan nektar bunga dari lebah.

Meski terdengar menjijikkan, namun cara lebah membuat madu merupakan proses yang menakjubkan. Bayangkan saja, lebah mengumpulkan nektar dari bunga dan menyimpannya di dalam perut mereka yang sering disebut the crop.

Lebah memiliki perut lain, namanya ventriculus, yang digunakan untuk mencerna makanan. Di antara the crop dan ventriculus, terdapat proventriculus, yang bukan hanya mentransfer makanan berupa nektar dan serbuk sari dari the crop ke ventriculus, namun juga memastikan bahwa nektar di dalam the crop tidak terkontaminasi dengan isi ventriculus.

Setelah berada di honeycomb atau sarang, lebah penjelajah memuntahkan nektar dari the crop ke dalam mulut lebah prosesor. Lebah prosesor lantas menyimpan nektar di dalam the crop miliknya dan mengembalikannya lagi ke mulutnya (regurgitasi), untuk ditransfer kepada lebah lain yang lebih dekat dengan sarang lebah untuk disimpan. Demikian dilansir dari laman Huffington Post.

Jadi, madu adalah benar-benar merupakan muntahan dari banyak lebah.

Selama pengumpulan dan proses regurgutasi, nektar dicampur dengan enzim dalam tubuh lebah, yang mampu mengubah komposisi kimia dan pH nektar, agar lebih tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Lebah membuat madu sebagai makanan untuk bertahan hidup di musim dingin, sehingga membuat penyimpanan stabil adalah hal yang penting.

Setelah lebah menyimpan nektar di dalam sarang, mereka berhenti memuntahkan nektar dan mereka justru mengipasi nektar dengan sayap mereka untuk membuat air yang terkandung di dalamnya menguap.

Di antara penambahan enzim-enzim dan proses pengipasan, lebah mampu mengurangi kadar air di dalam nektar, dari 70 persen menjadi 18,6 persen. Pengurangan air ini mampu melindungi madu dari mikroba musim dingin.

Setalah disimpan di sarang, madu disegel dengan lilin yang diproduksi oleh kelenjar lebah. Saat itulah manusia memanen madu.

Selama ini telah terjadi banyak perdebatan di antara pra peneliti mengenai apakah madu secara teknis adalah muntahan lebah atau bukan. Beberapa peneliti berpendapat, madu bukanlah muntahan lebah karena lebah tidak pernah mencerna makanan di dalam perut mereka, dan lebah memuntahkannya secara sengaja. Namun, jika merujuk pada definisi menurut Merriam-Webster, muntah adalah tindakan mengeluarkan isi perut melalui mulut. (mus)