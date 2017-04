Megadeth Siap Guncang Panggung Hammersonic 2017

VIVA.co.id – Kabar gembira bagi pecinta musik rock metal. Band aliran rock metal asal Amerika Serikat, Megadeth dipastikan akan meramaikan festival musik Hammersonic 2017 yang akan digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara.

Hal tersebut diungkapkan Wendy Putranto selaku CEO Hammersonic Festival. Dia mengatakan kedatangan Megadeth kali ini adalah upaya membayar utang mereka yang sempat batal menggelar konser di Indonesia beberapa waktu lalu.

"Bisa dibilang sampai sejauh ini sisi legalitas dan sebagainya sudah seratus persen. Karena (konser) ini seperti utang dan Hammersonic lah yang menjadi pilihan mereka," ujar Wendy Putranto dalam konferensi pers di Hard Rock Cafe, Pasific Place, Jakarta Pusat, Kamis, 6 April 2017.

Hammersonic 2017 akan digelar pada 7 Mei mendatang, di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara. Nantinya, Megadeth akan tampil di panggung Khrisna, yang memang dikhususkan untuk penampilan musisi Internasional.

Selain Megadeth, festival musik rock ini akan melepas dahaga pencinta metal dengan menghadirkan bintang heavy metal internasional lainnya yakni The Black Dahlia Murder, Whitecapel, Northlane dan Earth Crisis.

Dari dalam negeri, Seringai, Revenge The Fate, Trojan, From Hell to Heaven juga bakal menghentak panggung Hammersonic Festival 2017.