Kekecewaan Ibnu Jamil atas Gugatan Cerai Sang Istri

VIVA.co.id – Rumah tangga aktor tampan Ibnu Jamil dengan sang istri, Ade Maya, tengah diterpa badai. Keduanya sedang menjalani proses sidang perceraian yang digugat Ade pada 8 Maret 2017 lalu. Benarkah Ibnu kecewa dengan Sang Istri?

"Ya namanya juga sesuatu yang kita pakai, misalnya sepatu udah enggak muat atau rusak ya kita kecewa kan padahal sepatunya kita sayang banget, gitu aja sih perumpamaannya," katanya saat ditemui VIVA.co.id di sela-sela syuting Take Me Out, Kamis malam, 6 April 2017, di studio Palem Kemang, Jakarta Selatan.

Tak begitu banyak terlihat kemesraan pasangan yang telah dikaruniai putra bernama Dhofin Maula Jamil ini di Instagram masing-masing. Namun ia mengaku masih menjalin komunikasi dengan sangat baik.

"Ada fotonya yeeeee, enggak cek sampai bawah ya (Instagram). Foto-foto di Instagram masih ada," ucap pria berusia 34 tahun kelahiran Jakarta ini.

Sidang pertama telah usai, namun penggugat alias sang istri tak menghadiri sidang. Sidang kedua akan berlanjut pada 13 April 2017 mendatang. Apakah Ibnu ingin mediasi?

"Ya haruslah, harus-harus. Pokoknya doain yang terbaik aja. Segala sesuatu ada yang rusak ya harus dibetulin, yang harus diganti ya diganti," ujar Ibnu lagi. (one)