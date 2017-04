Proses Cerai, Bagaimana Ibnu Jamil Jelaskan pada Anak?

VIVA.co.id – Rumah tangga aktor tampan Ibnu Jamil dengan sang istri, Ade Maya, berada di ujung tanduk. Saat ini keduanya sedang menjalani sidang perceraian yang mana sidang kedua akan dilanjutkan pada 13 Maret 2017.

Ibnu mengaku masih berkomunikasi baik dengan Ade. Berdua, mereka berusaha memberi pengertian pada putra mereka, Dhofin Maula Jamil.

"Ya kita pelan-pelanlah kasih tahu sama anak, kan beda umurnya. Ada cara dan versi kita berdua aja, yang halus banget," kata dia kepada VIVA.co.id, Kamis malam, 6 April 2017, di sela-sela syuting Take Me Out di Studio Palem, Jakarta Selatan.

Pria berusia 34 tahun ini cukup dikenal sebagai sosok yang bijak. Lalu bagaimana ia menyikapi kemelut rumah tangga yang sedang dihadapi?

"Hehe itu kan tadi saya bilang kalau ada yang rusak ya dibenerin, kalau ada yang setengah bener ya dibenerin lagi. Kalau enggak bisa dibenerin ya diganti, mungkin klepnya rusak jadi bawa ke bengkel gitu kan," ungkap bintang film Assalamualaikum Beijing itu.

Ibnu mengaku proses perceraian dengan sang istri termasuk rintangan dan beban berat baginya. Dia yakin segala sesuatu akan ada hikmahnya.

"Setiap orang pasti punya masalah, mungkin ini masalah terberat yang saya hadapi. Saya yakin Tuhan enggak kasih tantangan atau cobaan tanpa bisa dihadapi makhluknya," ucapnya bijak. (one)