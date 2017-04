Vin Diesel soal Ciuman Seksi Charlize Theron: Dia Jagonya

VIVA.co.id – Trailer Fate of Furious atau film kedelapan dari franchise besar, Fast and Furious, jadi sorotan sejak pertama kali dirilis. Trailer tersebut berhasil mendapat 139 juta penonton hanya dalam waktu 24 jam dan sempat memecahkan rekor sebagai trailer yang paling banyak ditonton sebelum trailer horor It merebutnya baru-baru ini.

Selain karena aksi adu cepat mobil dan karakter Dom (Vin Diesel) yang jahat, trailer ini juga diperbincangkan lantaran adegan ciuman panas Vin dengan Charlize Theron. Kepada USA Today, Vin mengatakan bahwa ia dan Theron sama-sama menikmatinya.

"Aku sama sekali tidak mengeluh. Charlize Theron bukan rekan yang buruk untuk adegan itu," kata aktor berkepala plontos itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa sang sutradara, F Gary Gray, mengambil gambar dari banyak sudut namun memberi keleluasaan untuk mereka soal bagaimana cara melakukannya. Karena itu juga, Vin Diesel menyebut jika Charlize benar-benar menyukai adegan itu.

"Apakah aku tahu dia menikmatinya? Ya ampun, ya lah. Dia benar-benar jagonya," seru Vin Diesel.

Charlize Theron berperan sebagai Cipher, seorang teroris berteknologi canggih yang menggoda karakter Vin Diesel untuk masuk lagi ke dunia kriminal. Tak temukan jalan keluar, Vin harus berbalik mengkhianati orang-orang terdekatnya, termasuk sang istri, Letty, yang diperankan Michelle Rodriguez. (one)