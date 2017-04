Histeria Fans Sambut So Ji Sub di Bandara Soekarno-Hatta

VIVA.co.id – "Oppaaaaa, saranghae..," seketika teriakan penggemar memecah suasana malam di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saat aktor tampan So Ji Sub tiba di Jakarta. Para penggemar ini rela menunggu lama demi bisa menyambut langsung aktor favorit mereka tersebut.

Siaran live kedatangan So Ji Sub dilangsungkan melalui akun Instagram Mecimapro, promotor fan meeting sang aktor di Jakarta. Videonya langsung banjir komentar dari para penggemar bintang Oh My Venus tersebut.

"Welcome to Jakarta So Ji Sub!" tulis akun resmi promotor yang rajin mendatangkan selebriti Korea ke Indonesia ini.

Dua video yang diunggah juga ditonton ribuan kali oleh netizen. "Duh bikin deg-degan nih, omg omg omg nooo," tulis komentar lainnya.

Agar momen kedatangan So Ji Sub di Indonesia makin berkesan, para penggemar bahkan telah menyiapkan kue untuk aktor dan juga rapper ini.

"Welcome cake for oppa, souldive and dj juice. Can't wait to the fan meeting tonight," tulis akun @sosisub_inafans. Kue cantik dengan hiasan wajah So Ji Sub di bagian atasnya tersebut dilengkapi tulisan 'So Ji Sub The Moment.

Acara yang digelar di The Kasablanka Hall malam nanti merupakan kali pertama bagi aktor 39 tahun tersebut menyambangi Indonesia. Fan meeting akan digelar hari ini, 7 April 2017 pukul 19.30. Tiket termurah di kelas Yellow seharga Rp850 ribu, Green Rp1.550.000, Pink Rp1.850.000, dan Blue Rp2.550.000. Tiket masih bisa dibeli langsung di venue acara.

Jadi jangan sia-siakan kesempatan bertemu dan berinteraksi langsung dengan aktor idola kalian.