Iklan Pepsi Kendall Jenner Vs Realitas

VIVA.co.id – Iklan Pepsi yang dibintangi Kendall Jenner langsung mendapat sorotan tajam dari netizen. Sesaat setelah dirilis di YouTube, netizen bereaksi dan mengecam iklan tersebut.

Iklan yang diduga meniru aksi Black Lives Matter, protes yang dilakukan untuk melawan kekerasan dan perlakuan rasis terhadap orang berkulit hitam, itu dianggap tak pantas dan tak sesuai kenyataan.

"Tidak ada yang menemukan kesenangan dari Pepsi dalam aksi protes apa pun. Itu bukan bagaimana kenyataan hidup kami dan itu tidak terlihat sebagai aksi yang tegas," kata Elle Hearns, Direktur Eksekutif dari organisasi yang dahulu mengurus Black Lives Matter, dilansir NY Times.

Netizen ikut menyerang iklan itu melalui media sosial. Ada yang menyindir jika saja para pejuang kulit hitam dahulu tahu betapa Pepsi punya kekuatan besar dalam meredam kasus-kasus ketidakadilan terhadap mereka.

Selain itu, kecaman lain juga disampaikan lewat gambar yang menyandingkan aksi Kendall Jenner saat mendekati polisi dengan kenyataannya yang sebenarnya. Begitu juga dengan gambar anak kecil yang menghampiri polisi sambil menawarkan sebotol air minum.

"Kami melakukan ini di Baltimore. Tidak ada yang berubah @pepsi," tulis seorang netizen dengan sebuah foto yang menyentuh itu.

