Ibnu Jamil Pasrah dengan Masa Depan Rumah Tangganya

VIVA.co.id – Ibnu Jamil sedikit terbuka mengenai kisruh rumah tangga yang tengah dialaminya dengan sang istri, Ade Maya. Mereka akan menjalani sidang perceraian kedua pada 13 April pekan depan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Apa yang sebenarnya terjadi? Ibnu masih enggan membocorkan banyak hal.

"Saya enggak bisa jelasin kalau penyebabnya, cuma memang lagi ada masalah iya. Saya berharap keduanya bahkan ketiganya maksudnya bertiga karena ada anak, kita diberikan jalan paling terbaik buat semuanya," katanya ditemui VIVA.co.id di sela-sela syuting Take Me Out ANTV di studio Palem, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis malam, 6 April 2017.

Tak dimungkiri, perceraian ini mengganggu pikiran dan konsentrasi bintang film Jenderal Soedirman tersebut. Meski begitu, dia masih terlihat segar bugar menjalani rutinitas dan syuting.

"Lagi syuting, ya sudah pastilah (terganggu). Saya kan manusia biasa, pasti ada masalah konsentrasi. Ya pokoknya doain yang terbaik saja," ucap pria berusia 34 tahun itu.

Lagi-lagi, pria kelahiran Jakarta ini hanya meminta doa dan jalan terbaik dari penggemar dan orang-orang terdekatnya agar diberikan kemudahan atas cobaan yang ada di depan mata.

"Wah panjang (cerita awal mulanya). Yang jelas saya berharap teman-teman dan semuanya kita diberikan jalan terbaik untuk keduanya, sudah itu saja," ungkap bintang film Guru Bangsa: Tjokroaminoto itu.

Hingga saat ini Ibnu mengaku masih menjalin komunikasi yang baik dengan sang istri, Ade Maya. Apalagi keduanya telah dikaruniai seorang putra, Dhofin Maula Jamil. Ibnu digugat cerai sang istri yang terdaftar sejak 8 Maret 2017.