Ketika Si Ganteng Lee Min Ho Dihujani Kotoran Burung

VIVA.co.id – Siapa yang tidak kaget jika tiba-tiba saja terkena kotoran burung. Artis sekelas Lee Min Ho menceritakan pengalaman mengejutkan yang dialaminya.

Seperti diketahui, kekasih artis cantik Suzy ini memang tengah membawakan acara dokumenter berjudul, 'The Wild', tentang Korean Demilitarized Zone (DMZ) atau daerah perbatasan Korea Utara dan Selatan. Dalam sebuah wawancara, aktor Boys Over Flowers ini berbagi cerita menakutkan selama proses syuting itu.

Dilansir dari Kpopstarz, Lee Min Ho menuturkan, tiba-tiba saja dia menyadari bahwa ia tengah dikelilingi kawanan burung. Setelah beberapa saat, jumlah burung-burung tersebut terus bertambah lalu menyerangnya secara brutal.

Sebagian dari burung-burung itu bahkan mengeluarkan kotoran tepat di tubuh aktor 29 tahun ini. Menurutnya, itu adalah salah satu momen paling berbahaya yang pernah ia rasakan sepanjang kariernya.

Meski menakutkan, lawan main Jun Ji Hyun dalam drama The Legend of the Blue Sea ini justru menanggapi kejadian tersebut dengan gurauan. Dia mengatakan bahwa pesona dan wajah tampannya tidak cukup untuk mengusir burung-burung itu. Kejadian yang berkaitan dengan burung tersebut bukan yang pertama kalinya. Lee Min Ho pun diketahui sempat berurusan dengan burung camar.

Aktor yang baru saja merayakan dua tahun hubungannya dengan Suzy ini bercerita, akibat serbuan sekawanan burung camar waktu ia syuting dahulu, suara burung-burung camar itu masih terasa menghantuinya. Kejadian itu bahkan membuatnya trauma.

Lee Min Ho mengaku dia masih bisa mendengar suara dan tangisan burung camar secara acak dan itu benar-benar sangat mengganggunya. Terkadang, dia bahkan berpikir halusinasi itu memicunya untuk marah.