Berburu Koleksi Batik Edisi Terbatas Mulai Rp100 Ribuan

VIVA.co.id – Berbusana merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap orang, tak terkecuali wanita. Mereka selalu ingin terlihat menarik dengan apapun yang dikenakan.

Menjawab hal ini, Hatice Boutique menawarkan busana keseharian untuk kaum Hawa. Butik yang baru dibuka tersebut digawangi lima pengusaha wanita, seperti Rustini Muhaimin Iskandar, Shobibah Rohmah Nahrawi, Mirawati Basri, Tia Lukman Tanjung dan Maya Miranda Ambarsari.

Hatice yang berasal dari bahasa Turki itu, memiliki arti perempuan yang menginspirasi. Hatice menghadirkan koleksi baju dengan selera fesyen kelima pemilik butik, di antaranya busana syar'i, kemeja, blus, gaun pesta, baju muslim, dan baju harian.

Adapun terciptanya butik ini adalah demi menjawab kebutuhan para wanita untuk berbagai acara. Sehingga masing-masing pemilik butik akan mendesain koleksi mereka sendiri.

"Tujuan kami menghadirkan butik ini adalah untuk memberikan inovasi dan inspirasi baru dalam dunia fesyen Tanah Air. Koleksi yang ada di butik kami seluruhnya ready to wear, selalu up to date dan terhitung limited edition," ujar Maya kepada VIVA.co.id saat Grand Launching Hatice Boutique di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 7 April 2017.

Dia menuturkan bahwa segmentasi pelanggannya lebih menyasar pada mereka yang berusia aktif dan produktif. Untuk harga, seluruh koleksi ini dibanderol mulai dari Rp100 ribu hingga Rp1 juta.

Hatice Boutique sudah memiliki 700 item barang fesyen kekinian. Setiap bulannya, butik ini akan menghadirkan koleksi baru sekitar 100-200 item.

Tak sekadar itu, Hatice Boutique juga akan memfasilitasi para UKM di bidang fesyen yang ingin memasarkan produknya melalui Hatice Boutique.

"Target kami adalah mereka kalangan menengah yang di mana menyukai baju harga terjangkau, membeli banyak dan bisa dipadupadankan," ucap dia.