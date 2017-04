Fan Meeting di Jakarta, So Ji Sub Bikin Penggemar Geregetan

VIVA.co.id – Jatuh cinta pada idola, memang bisa bikin lupa diri. Bahkan banyak yang rela berkorban melakukan berbagai cara, agar bisa bertemu sang idola. Melihat tingkah laku penggemar pada idolanya seringkali sulit dipercaya. Mereka tak sungkan untuk menunjukkan rasa kagumnya terhadap idola. Selalu ada yang unik dan berbeda dari penggemar satu dan lainnya.

Begitupun dengan penggemar So Ji Sub, aktor tampan yang banyak dipuja kaum hawa ini. Kedatangannya di Indonesia untuk menggelar fan meet pertamanya tentu saja sudah sangat dinantikan para penggemar So Ji Sub di Indonesia.

Pesona aktor 39 tahun ini memang sungguh memukau. Tak heran banyak penggemar yang rela datang jauh-jauh demi bisa melihat bintang Master Sun ini. Seperti beberapa penggemar yang ditemui di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

"Datang kemarin subuh," kata Maria dan Lavi yang datang dari Bandung. Hal serupa juga diakui oleh Vita dari Makassar dan Shinta dari Malang yang sudah sampai di Jakarta sejak kemarin subuh.

"Ini kan pertama kali dia ke Indonesia. Kedua, meskipun tiket mahal, tiket pesawat juga hotel, tapi kan bisa ketemu, karena kalau ke Korea belum tentu bisa ketemu kan," kata Vita pada VIVA.co.id, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat 7 April 2017.

Mereka yang tergabung dalam Inafans So Ji Sub (sebutan untuk penggemar So Ji Sub di Indonesia) bahkan sudah memberikan banyak hadiah untuk bintang Oh My Venus tersebut. "Ada cake, blangkon, baju batik, angklung, miniatur Monas. Semua sudah disampaikan lewat Mecimapro (promotor)," jelas Maria.

Lain cerita dengan Fahira dan Silmi yang ditemui di lokasi terpisah, saat asik menulis di papan pesan yang akan disampaikan pada So Ji Sub. Di antara ratusan pesan yang ditempel, ada beberapa pesan menarik yang ditulis penggemar, seperti,"Nikah yuk opaa."

"Do you love me?“ tulis yang lain. Sedangkan Fahira sendiri mengaku menulis "Oppa sudah makan apa saja di sini?."

Berbeda dengan Silmi yang bingung akan menulis apalagi karena terlalu banyak pesan yang sudah ditulis untuk mengajak So Ji Sub menikah. "Bingung mau tulis apa, karena pesannya sama, nikah yuk enggak mungkin kan," ujarnya tertawa.

Meski berbeda-beda namun ada kesamaan dari setiap penggemar aktor bermata sendu tersebut. Rata-rata penggemar So Ji Sub mengaku terpukau dengan kualitas aktingnya, selain karena bentuk tubuhnya dan wajah tampan aktor kelahiran Seoul tersebut.

"Aktingnya keren, natural banget, bikin cemburu, bikin geregetan, bikin aaaah...," kata Silmi dan Fahira kompak.

"Aktingnya keren, badannya seksi, suaranya bagus," kata Belinda, yang diamini oleh Maria dan teman lainnya.

Acara fan meet bertajuk 'So Ji Sub Fan Meeting Twenty: The Moment in Jakarta' ini sendiri akan dimulai pukul 19.30 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Untuk Anda yang ingin bertemu langsung dengan So Ji Sub, tiketnya masih bisa dibeli di lokasi jumpa penggemar hingga acara nanti dimulai.

"Tiket masih tersedia, kita buka sampai nanti acara dimulai," ujar salah satu perwakilan Indotix di lokasi Fan Meet.

Tiket So Ji Sub Fan Meeting Twenty: The Moment in Jakarta sendiri dijual dalam empat pembagian tempat duduk. Untuk harga termurah di kelas Yellow dengan harga Rp850 ribu, Green Rp1.550.000, Pink Rp1.850.000, dan Blue Rp2.550.000. Dan masih bisa dibeli langsung di venue acara.