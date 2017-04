Sapaan Hangat So JI Sub untuk Fans saat Hadir di Jakarta

VIVA.co.id – "Oppa saranghae (oppa aku cinta kamu)" teriakan penggemar untuk aktor Korea Selatan, So Ji Sub, yang memenuhi ruangan Kasablanka Hall, Jakarta, malam ini, Jumat 7 April 2017.

Keriuhan bahkan sudah terdengar, sebelum aktor tampan So Ji Sub muncul. Teriakan terus saja diucapkan penggemar tanpa henti. Saat video diputar, terlihat gambar topi, sepatu dan jam tangan yang diakui memang koleksi pribadi milik aktor 39 tahun tersebut.



So Ji Sub lalu muncul dari balik tirai. So Ji Sub menyapa penggemarnya malam ini dari satu sudut panggung ke sudut lainnya.

Dengan menggunakan setelan jas hitam dan kemeja putih, aktor tampan yang sedang merayakan 20 tahun kariernya di dunia akting ini menyapa penggemar dari atas panggung.

"Halo semua saya So Ji Sub. Saya baru pertama kali datang ke Jakarta, menyapa Anda semua di sini, dan ini juga pertama kalinya saya ke Jakarta. Saya ingin Anda menikmati acara ini," kata aktor yang juga rapper ini dalam acara 'Fan Meeting Twenty: The Moment in Jakarta,' di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, 7 April 2017.

Acara fan meet bertajuk 'Twenty: The Moment in Jakarta' dimulai pukul 20.00 WIB, dan banyak video yang diputar selama acara berlangsung. Beberapa di antaranya berupa tanya jawab aktor tampan ini tentang karier dan juga kepribadiannya.

Salah satunya saat dia ditanya tentang adegan telanjang yang kerap menghiasi drama yang dibintanginya. Juga saat ditanya tentang pilihannya memilih adegan ciuman atau adegan ranjang.

"Saya tidak merasa dibebani tapi merasa, apa saya bisa mendalami karakter itu, tidak. Maksudnya, adegan itu kalau terbuka saya tidak terbebani. Tapi saya pribadi tidak terlalu senang kalau tujuannya cuma show off."

"Mungkin kalau ada tawaran kayak itu. Ke depannya, tunggu saja," ujarnya berkomentar saat pembawa acara berkata bahwa adegan itu justru yang paling ditunggu penggemar.

Sepanjang acara, apapun yang dilakukan ataupun dibicarakan oleh sang aktor, semua penggemar terus saja berteriak, mulai dari, "Oppa saranghae." "Oppa buka baju." "Ahjussi tampan."

So Ji Sub juga memberikan beberapa hadiah untuk penggemar, mulai dari parfum yang khusus dibuat olehnya sendiri, hingga topi yang biasa dikenakan.

Acara fan meet yang dibagi menjadi dua bagian ini, masih berlangsung hingga saat ini. Di mana pada bagian kedua So Ji Sub yang juga seorang rapper akan menyanyikan beberapa lagu miliknya. (one)