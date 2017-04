Bertemu Fans di Indonesia, So Ji Sub: Ini Kenangan Terbaik

VIVA.co.id – Kasablanka Hall, Jakarta, mendadak jadi area konser, saat aktor Korea yang khas dengan wajah sendu, So Ji Sub, mulai menanggalkan pakaian resminya dan menggantinya dengan pakaian santai ala hip hop, celana pendek dan kaus longgar serta jaket.

Setelah selesai sesi pertama yang lebih banyak berdialog dan interaksi dengan penggemar, aktor yang justru semakin hot di usia hampir 40 tahun ini menghibur penggemarnya dengan menyanyikan beberapa lagu andalan miliknya.

Membuka sesi dua dengan lagu Boy Go dari albumnya '18 Years' di tahun 2014, kemudian disusul lagu Such a Story dari albumnya tahun 2012 'Corona Borealis'. Setelah jeda sejenak, So Ji Sub muncul dengan lagu mellow miliknya yang duet dengan penyanyi Younha, Picnic, kemudian lagu Are You With Me, dan lagu populernya So Ganzi, AOAOA, Cola Baby, See The Light, So Love.

Sekitar 12 lagu dinyanyikan bintang drama Oh My Venus dan Master's Sun ini selama fan Meet bertajuk Twenty: The Moment in Jakarta. Aktor 39 tahun itu pun mengaku sangat terkesan dengan penggemar di Indonesia yang disebut Sjs Inafans.

"Baru pertama kali bertemu Anda semua tapi luar biasa senang sekali, dan ini jadi kenangan yang terbaik, ter-happy bagi saya," kata So Ji Sub yang tampil sangat interaktif selama acara digelar.

Fan Meet yang berlangsung selama dua jam tersebut menyisakan banyak kenangan indah bagi penggemar. So Ji Sub tak hanya muncul dari atas panggung dan menyapa penggemar, tapi juga berjalan di belakang, yang memisahkan penggemar kelas Blue dengan Green dan Yellow. Tentu saja hal tersebut tak disia-siakan oleh penggemar untuk mengabadikan momen langka ini.

"Kalian adalah yang terbaik, terbaik, ada yang terluka tidak?" ujarnya bertanya mengkhawatirkan penggemar yang mungkin terluka karena berdesakan.



Penggemar pun sontak menjawab pertanyaan Ji Sub dengan teriakan. "Hati aku yang terluka oppa," kata seorang penggemar. (one)