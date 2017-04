Cerita So Ji Sub Lakoni Adegan Ranjang

VIVA.co.id – Tak pernah bermimpi, aktor papan atas Korea Selatan So Ji Sub akan menyambangi Indonesia. Tapi itulah kenyataan yang ada. Selama dua jam pemeran Kang In Wook dalam drama terkenal What Happened in Bali menghibur Sonic (sebutan penggemar So Ji Sub) di Indonesia yang juga disebut SJSInafans.

Dalam acara fan meet bertajuk Twenty: The Moment in Jakarta yang dimulai sejak pukul 20.00, banyak video tentang tanya jawab So Ji Sub, mengungkap sisi lain sang aktor. Salah satunya ada pertanyaan tentang adegan telanjang yang kerap menghiasi drama yang dibintanginya, hingga pertanyaan tentang pilihannya memilih adegan ciuman atau adegan ranjang.

"Kenapa saya memilih adegan bed scene dibanding adegan ciuman, karena kalau sejak awal bed scene, selanjutnya untuk mempererat hubungan lebih enak. Tapi biasanya enggak banyak bed scene ditawarkan ke saya, jadi enggak usah khawatir," kata aktor 39 tahun tersebut, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat, 7 April 2017 dan langsung disambut dengan teriakan penggemar.

Sementara itu, saat mengomentari seringnya dia melakoni adegan telanjang, So Ji Sub mengaku tidak merasa terbebani sama sekali, asal sesuai dengan adegan yang diperankan oleh karakternya.

"Saya enggak merasa dibebani. Tapi merasa apa saya bisa mendalami karakter itu enggak, maksudnya adegan itu kalau terbuka saya enggak terbebani. Tapi saya pribadi enggak terlalu senang kalau tujuannya cuma show off,"ujar aktor yang mengaku membaca semua komentar tentang dirinya ini.

"Mungkin kalau ada tawaran kayak gitu. Ke depannya tunggu saja," ujarnya berkomentar saat pembawa acara berkata bahwa adegan itu justru yang paling ditunggu penggemar.

Soal kariernya di dunia akting yang sudah berjalan selama 20 tahun, aktor yang memberikan parfum hasil kreasinya sendiri untuk penggemar ini berkata bahwa dia sama sekali tidak merasa terbebani, namun sama sekali tidak menyesal.

"Hanya merasa berat, menyesal tidak. Aku tipe yang tidak pernah menoleh ke belakang kalau sudah dijalani. Sebagai aktor, mimpiku adalah menjadi aktor yang lebih baik. Tidak ada peran yang mudah, selalu sakit atau masuk rumah sakit," ujarnya dalam video.

Selama acara fan meet ini, So Ji Sub juga menghibur penggemarnya dengan membawakan beberapa lagu andalannya sepeerti So Ganzi, Are You With Me, AOAOA, Cola Baby, See The Light, So Love. (ase)