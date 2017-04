Raffi Ahmad Bantah Nagita Slavina Hamil Anak Kedua

VIVA.co.id – Kabar bahagia santer terdengar jika Nagita Slavina tengah mengandung anak kedua. Namun hal ini dibantah oleh sang suami, Raffi Ahmad. Menurutnya, kabar itu hanya gosip.

"Enggak, gosip itu, enggak ada, gosip. Jangan bikin gosip ah," ucapnya kepada VIVA.co.id saat sela-sela syuting Take Me Out ANTV hari Jumat malam, 7 April 2017.

Tak dipungkiri, Raffi mengaku ingin memiliki momongan lagi, hanya saja waktunya belum tepat. Pasangan yang menikah pada 13 Oktober 2014 itu masih ingin fokus mengurus putra kecilnya, Rafathar.

"Ya nanti kalau sudah ada waktunya, sekarang masih fokus urus Rafathar dulu. Apalagi dia sekarang masih satu tahun umurnya," kata Raffi.

Raffi-Gigi sepakat ingin memiliki momongan saat Rafathar berusia tiga tahun. Kini, Rafathar, kata Raffi, masih benar-benar membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya untuk fokus.

"Tunggu Rafathar tiga tahun. Ya kalau target sih sedikasihnya aja sih, sekarang memang benar-benar mau urus Rafathar sajalah," ujar Raffi.

Raffi berjanji jika Gigi berbadan dua dia tak segan-segan memberi tahu kabar bahagia tersebut. "Kalau kabar baik pasti dikasih tahu," ucapnya. (ase)