Pengakuan So Ji Sub Pernah Disakiti Wanita

VIVA.co.id – Aktor dan rapper asal Korea Selatan, So Ji Sub, memiliki wajah tampan, terkenal, dan kaya raya. Dengan pesonanya itu, dia memiliki banyak penggemar dan disukai wanita.

Namun, dalam acara temu penggemar (fan meet) yang digelar Jumat malam, 7 April 2017 di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, pria kelahiran 39 tahun lalu ini mengaku bahwa dirinya sama seperti orang biasa. Dia juga pernah merasakan patah hati dan disakiti.

Hal tersebut terungkap saat bintang What Happened in Bali tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan salah satu penggemarnya. "Memang semua orang kalau pacaran putus, pasti sakit hati. Kayaknya berlaku untuk semua orang, saya juga kok. Saya juga pernah disakiti," ujarnya dalam acara fan meet bertajuk Twenty: The Moment in Jakarta.

Mendengar jawaban lawan main artis cantik Gong Hyo Jin dalam drama Master's Sun, para penggemar berteriak karena tidak percaya. Namun akhirnya So Ji Sub menegaskan bahwa dia memang pernah mengalaminya.

"Memang saya pernah, pernah kok (sakit hati)," ujarnya.

Tak puas sampai di situ, penggemar juga bertanya kapan rencananya menikah, mengingat usianya yang tidak lagi muda. Soal ini, meski terlihat sedikit enggan menjawab, namun dia mengatakan bahwa belum ada rencana ke arah sana.

"Saya memang sudah berumur, ada terpikir seperti itu (menikah), tapi sampai saat ini belum ada rencana," ucapnya.

Acara fan meet Twenty ini sendiri sebelumnya sudah digelar di Taipei, dan setelah Jakarta, So Ji Sub akan menemui penggemarnya di Hong Kong dan Seoul. Twenty menjadi judul fan meet So Ji Sub karena sebagai peringatan 20 tahun kariernya di dunia hiburan.

"Tahun ini karier saya sudah 20 tahun. Saya beri judul Twenty karena kalau di Korea, arti 20 jadi dewasa, bertepatan dengan karier saya sudah 20 tahun. Terima kasih sudah memberikan selamat ke saya, meriah sekali," ujar aktor yang menghibur penggemarnya dengan menyanyi 12 lagu selama acara fan meet, samalam. (ase)