Raffi Pilih Nagita jadi Ibu Rumah Tangga daripada Penyanyi

VIVA.co.id – Lagi-lagi Nagita Slavina membuat para netizen baper (bawa perasaan). Bagaimana tidak, single terbarunya yang berjudul Ku Jaga Takdirku mencuri hati penggemar dan masyarakat Indonesia.

Ternyata, single terbarunya ini diciptakan oleh Melly Goeslaw dan sebagai salah satu original soundtrack Rafathar Movie.

"Belum rilis, itu untuk masuk ke OST film Rafathar. Itu udah lama sih, liriknya dibikin Teh Melly," ungkap suami Nagita, Raffi Ahmad kepada VIVA.co.id di sela-sela syuting Take Me Out ANTV di Studio Palem, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat malam, 7 April 2017.

Lantas apa komentar Raffi saat mengetahui lagu Gigi, sapaan sang istri, sukses membuat netizen baper?

"Ya enggak gimana-gimana, mudah-mudahan pada suka sama lagunya," ucap pria berdarah Sunda itu.

Raffi menjelaskan bahwa lagu terbaru Gigi itu menceritakan tentang cinta dan menjaga kesetiaan. Namun, ketika proses penggarapan single tersebut, Raffi tak banyak mengetahui.

"Aku juga kurang paham sih. Lagunya tentang cinta, saling menjaga cinta aja. Surprise juga sih pas ulang tahun, jadi aku enggak tau dia syuting," ucapRaffi.

Meski begitu, pebisnis makanan camilan sekaligus pecinta otomotif itu mengatakan bahwa dia lebih senang Gigi hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami di rumah.

"Dukung aja nyanyi. Nyanyi mah sampingan doang. Maunya ngurus rumah tangga aja. Dia emang urus anak dan aku aja," kata Raffi. (ase)