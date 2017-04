Deretan Wajah Baru di Pirates of the Caribbean 5

VIVA.co.id – Kapten Jack Sparrow akan kembali melayarkan kapal lautnya dalam film Pirates of the Caribbean 5. Yang berbeda di film terbaru ini, Jack ditemani oleh wajah baru yang menjadi pelaut lainnya untuk menjelajah Laut Karibia.

Dalam poster resmi terbaru untuk sekuel keempat film tersebut, Johnny Depp yang berperan sebagai Kapten Jack Sparrrow tidak berdiri sendiri. Depp ditemani dengan Javier Bardem sebagai Salazar, Brenton Thwaites sebagai Henry Turner, Kaya Scodelario sebagai Carina Smyth dan Geoffrey Rush sebagai Barbosa.

Dikutip dari laman Ace Showbiz, film berjudul Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ini, telah merilis poster terbaru dengan tampilan lebih menarik, melalui akun Twitter resmi Disney, @disney. Dua poster tersebut masing-masing menghadirkan kelima dari tokoh baru itu, berdampingan dengan Jack Sparrow.

Pada Maret lalu, Dead Men Tell No Tales merilis sedikit cuplikan film, yang menampilkam Orlando Bloom sebagai Will Turner. Dari cuplikan itu juga diketahui bahwa nama belakang Henry adalah Turner. Dari sini, banyak yang berspekulasi bahwa Henry adalah anak dari Will.

Di film ini, Depp akan tetap memerankan tokoh Jack Sparrow dengan perjalanan berbeda. Di perjalanan baru ini, Jack merasakan ketidakberuntungannya saat hantu pelaut Kapten Salazar, kabur dari Devil's Triangle.

Untuk bisa bertahan di lautan, Jack berharap banyak pada kisah legendaris Trident of Poseidon, dengan menemui astronomer cantik dan pintar, Carina Smyth, dan pelaut muda yang kuat, Henry. Namun, menemui keduanya bukan hal mudah bagi Jack. Sejumlah rintangan harus dihadapi, bahkan mengancam nyawanya.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales rencananya hadir di layar lebar pada 26 Mei 2017 di Amerika Serikat.