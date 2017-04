Tika Eks T2 Dikaruniai Anak Ketiga

Alhamdulillah telah lahir anak perempuan kami td malam CHAYRA SABIYA RAHARSO HADINOTO ???????????????????????????????? Di rumah sakit BRAWIJAYA Semoga bisa menjadi anak sholehah dan jd kebanggaan agama dan keluarganya Amiiiinnn Terima kasih doanya yah teman teman ????????????????????????????????

A post shared by tika_ramlan (@tika_ramlan) on Apr 7, 2017 at 4:54pm PDT