Penampilan Pertama Henry Cavill Pakai Baju Ketat Superman

VIVA.co.id – Sutradara Zack Snyder mengunggah foto Henry Cavill mengenakan kostum replika Superman yang digunakan Christopher Reeve. Terlihat pada foto ini, Cavill sedang melakukan audisi untuk berperan sebagai Superman 'Man of Steel'.

Foto tersebut diunggah ke akun Twitter penggemarnya. "Tes pertama dengan Henry. Saya langsung tahu dia adalah Superman saya," tulis Snyder pada akun Twitter.

Pada tahun 2016 lalu, Snyder sempat menceritakan tentang audisi Cavill dan bagaimana kostum tersebut benar-benar cocok dengannya. "Kami tidak punya pakaian untuk audisi Henry, sehingga ia mengenakan pakaian asli dari Christoper Reeve," kata Snyder.

"Ia mengenakan kostum itu dan ketika keluar dari trailer, semua orang seperti, 'Dang, Anda adalah Superman!" kata sang sutradara.

Dalam wawancara dengan Total Film di tahun 2011, Cavill berbicara tentang bagaimana rasanya ketika ia mengenakan kostum tersebut untuk pertama kalinya. "Ini sangat keren. Tidak ada perasaan lain seperti ini," katanya.

"Mereka hanya membantu mengenakannya, saya berbalik dan melihat ke cermin, saya tertawa terbahak-bahak. Saya pikir, ok, ini nyata, bukan lelucon lagi. Ini dia ... Anda sedang melakukannya, Anda tepat di tengah-tengah," katanya.

Cavill akan kembali berperan sebagai Superman mendatang di Justice League dan Man of Steel 2. Dalam film Justice League, Ben Affleck berperan sebagai Batman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, Ray Fisher sebagai Cyborg, Amy Adams sebagai Lois Lane, Ezra Miller sebagai The Flash, Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor dan Willem Dafoe sebagai Nuidis Vulko.

Dilansir laman Aceshowbiz, film Justice League akan dijadwalkan rilis di bioskop Amerika pada 17 November 2017.