Premier Fast & Furious Baru, Vin Diesel Kenang Paul Walker

VIVA.co.id – Sejumlah pemeran film Fast & Furious terbaru menghadiri premier film tentang kejar-kejaran mobil tersebut di Radio City Music Hall, New York, Amerika Serikat, Sabtu malam, 8 April 2017. Dalam acara premier film bertajuk The Fate of the Furious ini tampak hadir aktor Vin Diesel, Tyrese Gibson, dan Ludacris.

Baik Vin Diesel dan Ludacris sama-sama mengenang sosok almarhum Paul Walker yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada 2013 lalu. Seperti diketahui Paul Walker adalah salah satu pemeran utama dalam film Fast & Furious.

Vin Diesel yang juga bertindak sebagai produser mengakui bahwa setiap adegan dalam film terbaru ini dibuat dengan ingatan terhadap sosok Paul. Sementara itu Ludracis menuturkan bahwa film The Fate of the Furious dipersembahkan untuk Paul.

"Kami ingin mengatakan yang terakhir ini untuk Paul dan ini adalah untuk Paul," kata Ludacris kepada wartawan sebelum pemutaran film, seperti dilansir laman Hollywood Reporter.

"Kami ingin membuat film yang terbaik," ujarnya.