The Weeknd Pamer Foto Mesra dengan Selena Gomez

VIVA.co.id – Nampaknya pasangan yang tengah dimabuk cinta, The Weeknd dan Selena Gomez, ingin selalu memamerkan kemesraan mereka dan membuat banyak orang iri.

Buktinya, Sabtu lalu The Weeknd mengunggah sebuah foto mesra dengan Selena di akun Instagramnya. Foto tersebut memperlihatkan Selena mengecup manis pipi pelantun Starboy itu.

Dikutip laman E! News, foto tersebut menjadi foto perdana yang menunjukkan kemesraan The Weeknd dan Selena yang pernah dibagikan di media sosial. Serta menjadi foto pertama dua sejoli itu secara umum yang pernah diunggah di akun pribadi The Weeknd.

Foto itu pun langsung mendapat berbagai tanggapan netizen. Tak sedikit yang merasa iri dengan keintiman pasangan penyanyi itu.

"Ya Tuhan, aku menangis. Ini yang alu tunggu dari sebuah selfie pasangan," tulis seorang netizen.

Keduanya diketahui baru saja menghabiskan waktu bersama di sebuah pesta ulang tahun rapper Belly di sebuah rumah di Beverly Hills.

"Selena dan The Weeknd sangat manis dan lembut. Mereka duduk berdua di dekat perapian dan tidak pernah berpisah. The Weeknd mencium kening Selena dan menggenggam tangannya," ujar salah seorang sumber.

Meski pesta sangat meriah, lanjut sumber itu, namun keduanya tidak ikut larut dan justru lebih banyak berduaan. Mereka benar-benar terlihat mesra dan sangat jatuh cinta.

Pasangan tersebut langsung meninggalkan pesta setelah memberikan sebuah kue ulang tahun untuk Belly di tengah malam.

The Weeknd sebelumnya pernah mengunggah beberapa foto Selena di media sosial. Pada bulan Maret, keduanya pernah mengunjungi kampung halaman The Weeknd di Toronto, Kanada, di mana The Weeknd kemudian mengunggah siluet Selena di Instagram Stories. Foto itu diambil saat mereka tengah menikmati kencan romantis di Ripley's Aquarium of Canada.

Selain itu, Selena juga pernah muncul di Snapchat The Weeknd. Namun, pasangan ini secara resmi muncul di Instagram pada Januari saat Selena mengunggah video dirinya dan The Weeknd berlibur di sebuah kapal di Venesia. Video tersebut diberi caption emoji bentuk hati. Tapi kemudian Selena menghapus video tersebut.

Meski demikian, keduanya belum memberi komentar tentang hubungan mereka. Tapi, mereka selalu tampak berduaan di publik sejak asmara mereka tercium pada Januari lalu. Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara sejak kepergok berciuman di depan restoran di Los Angeles.