Artis Korea Kim Young Ae Meninggal karena Kanker Pankreas

VIVA.co.id – Aktris veteran Korea Selatan Kim Young Ae menghembuskan napas terakhir pada hari ini, 9 April, di usia 66 tahun. Dilansir Soompi, aktris pemeran beberapa serial terkenal Korea ini meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker pankreas yang terus-menerus kambuh.

Sebelumnya Kim Young Ae sempat menjalani operasi untuk kankernya di tahun 2012 dan berhasil menyembuhkan kanker yang dideritanya. Namun, ketika dia mulai bermain dalam serial Lauren Tree Tailors yang ditayangkan KBS 2TV, kankernya muncul lagi.

Sejak itu, dia menguras seluruh energinya untuk tetap dapat menjalani syuting di tengah deraan penyakit kerasnya.

Pemakaman Kim Young Ae akan dilakukan di Yonsei Severance Hospital. Kim Young Ae telah menorehkan banyak karya di masa hidupnya. Sepanjang 46 tahun perjalanan kariernya, Kim Young Ae telah berperan di banyak serial drama Korea termasuk beberapa serial baru seperti The Moon Embracing the Sun, Birth of a Beauty, dan Doctors, serta film The Attorney.