Box Office: Smurfs 3 Gagal Lagi di Pekan Debutnya

VIVA.co.id – Box office film Hollywood pekan ini masih didominasi oleh Boss Baby dengan pendapatan yang diperkirakan US$26,3 juta. Film animasi yang suaranya diisi oleh Alec Baldwin itu masih kuat bertahan di posisi pertama dan tak memberi kesempatan untuk lawannya, Smurfs 3 yang melakukan debutnya pekan ini.

Smurfs 3 sayangnya harus cukup puas dengan US$14 juta di minggu perdananya itu. Demi Lovato dan Joe Managniello didapuk sebagai pengisi suara film ini. Meski begitu, film ini tak cukup kuat menarik perhatian penonton di negeri asalnya sendiri.

Smurfs 3 yang kini berjudul Smurfs: The Lost Village, dilansir USA Today, bermodal US$60 juta. Jumlah pendapatan debut yang tak memuaskan itu juga lebih kecil dari The Smurfs 2 yang dirilis pada 2013 silam yang mendapat US$17 juta.

Di posisi kedua, Beauty and the Beast masih kuat dengan estimasi pendapatan sebesar US$25 juta. Di Amerika saja, film ini sudah meraup sekitar US$432,3 juta.

Box office pekan ini memang masih diisi oleh film-film keluarga. Namun mulai minggu depan, pekan yang 'sunyi' ini diprediksi akan kembali 'pecah' dengan film-film bombastis seperti Fate of the Furious, film kedelapan Fast and Furious. Beberapa pekan mendatang, jagoan super Marvel, Guardians of the Galaxy 2 juga siap meluncur ke bioskop-bioskop seluruh dunia. (ase)