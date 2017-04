Pesan Terakhir Renita Sukardi Sebelum Meninggal Dunia

VIVA.co.id – Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Pesinetron Renita Sukardi meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Senin 10 April 2017 pukul 08.00 WIB. Renita meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker stadium 3B yang dideritanya. Menurut sang suami, Hilmi, kanker Renita sudah menyebar ke paru-paru dan jantung.

Meski sakit dan terkulai lemah di tempat tidur, Renita tak pernah putus asa. Ia selalu berharap ada keajaiban untuk penyakit yang dideritanya tersebut.

Pesinetron yang juga presenter ini juga sangat rajin mengutip kata-kata bijak yang membuatnya selalu penuh semangat menghadapi penyakitnya tersebut. Satu pekan lalu, Renita sempat memposting tulisan dalam Bahasa Inggris.

"Keep Praying for what it is you seek. Impossibility and Possibility merely concepts of your mind, to Allah nothing is impossible." Ia pun menuliskan pesan, "Agree".

Ucapan duka cita menghiasi halaman komentar Instagram Renita. Netizen mengaku sangat berduka atas meninggalnya pesinetron cantik tersebut.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," tulis netizen. "Innalillahi wa inna ilaihi raaji'uun.. Smg almh mb @irensukardi husnul khotimah dan diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT.. Aamiin YRA..," ujar netizen lain. "Ya Allah sedih banget. Semoga khusnul khotimah ya mba," kata yang lainnya ikut berduka. "Innalillahi wa innaillaihi rojiun selamat jalan temanku..smoga khusnul qotimah dilapangkan kuburnya diterima amal ibadah serta kebaikannya dan ditempatkan disisi terbaik Allah SWT," kata yang lainnya.