Ardian Syaf, Ilustrator DC dan Marvel Asal Indonesia

VIVA.co.id – Nama Ardian Syaf ramai diperbincangkan netizen baik dalam maupun luar negeri. Karya seninya untuk Marvel, X-Men Gold #1, jadi sorotan lantaran Ardian memasukkan simbol 212 dan QS 5:51 pada sketsanya. Diduga, simbol tersebut merujuk pada aksi demonstrasi yang dilakukan muslim Indonesia terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, serta surat Al-Maidah ayat ke-51.

Marvel pun angkat bicara. Pihaknya mengaku tak tahu menahu soal simbul beserta maknanya itu. Setelah ramai diperbicangkan, perusahaan komik besar dunia tersebut memutuskan untuk menghapus simbol-simbol itu pada terbitan selanjutnya, baik cetak maupun digital.

Jadi kontroversi, nama Ardian Syaf pun ikut dicari. Media sosialnya diburu dengan ragam komentar dari para netizen. Siapakah Ardian Syaf?

Ardian Syaf merupakan ilustrator dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari situs resminya, Ardian mengatakan, awal kariernya dimulai pada tahun 2007 lewat The Dresden Files untuk Dabel Brothers Publishing.

Proyek pertamanya dengan Dabel Brothers berjudul, Take It to Chance, yang ditulis oleh novelis Catherine Murphy, membawanya pada keberuntungan lain. Kariernya semakin menanjak karena ia digaet Marvel untuk sederet proyek, seperti Nightcrawler dan Captain Britain and MI13.

Pada tahun 2009, Ardian Syaf pun menandatangani kerja sama ekslusif dengan DC. Bersama perusahaan itu, ia sudah mengerjakan banyak komik, seperti Batman Black-est Night, Superman/Batman, Green Lantern Corps, Birds of Prey and Brightest Day, Batgirl, dan masih banyak lagi lainnya.

Setelah kasus kontroversi dengan Marvel, belum ada keterangan apa sanksi yang diterima Ardian Syaf ini.