Restoran Impian Rapper Legendaris Tupac Shakur Jadi Nyata

VIVA.co.id – Sebuah restoran di New York, Amerika Serikat, mencoba untuk menghidupkan kembali restoran yang pernah diimpikan oleh mendiang penyanyi Tupac Shakur. Hal ini, bertepatan dengan penobatan album rapper ini ke dalam Rock and Roll Hall of Fame.

Sweet Chick, restoran bergaya Southern di Manhattan Lower East Side, untuk sementara kini berubah nama menjadi Powamekka Cafe. Hal ini, berdasarkan rencana Shakur yang ditulis pada tiga halaman tulisan tangan di jurnal pribadinya. Demikian dilansir dari kantor berita Reuters.

Pop-up cafe ini dibuat dengan bekerja sama dengan Shakur Estate. Kafe tersebut juga telah dibuka dan akan menyajikan beberapa hidangan favorit rapper paling berpengaruh di dunia tersebut, seperti makaroni dan keju, daging cincang, kentang goreng keju, dan sayap ayam goreng.

Dalam restoran ini juga akan ditampilkan beberapa foto pribadi dan puisi yang dibuat oleh Shakur dan memorabilia pada layar, serta benda-benda khusus untuk para penggemar yang bisa dibeli.

Sebagai informasi, Shakur tewas di usia 25 tahun dalam penembakan pada 1996. Shakur merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah musik rap. Belum lama ini, dia juga menjadi salah satu rapper yang dinobatkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. (asp)