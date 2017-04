Jay Z Tarik Albumnya dari Spotify

VIVA.co.id – Rapper kondang asal Brooklyn, Amerika Serikat, Jay Z, dikabarkan menarik hampir seluruh kontennya dari platform musik Spotify. Bukan tanpa sebab mengapa tindakan ini diambil.

Hal ini terjadi karena Jay Z adalah salah satu pemilik dari platform musik pesaing Spotify yang bernama Tidal. Ia merasa rugi dengan keberadaan karyanya di platform lain, lantas memikirkan cara agar usaha miliknya sendiri laris manis dengan cara memindahkan ke Tidal.

Hampir semua album beken Jay Z dipindahkan dari Spotify ke Tidal. Meski begitu, beberapa paket lagu miliknya masih berada di pustaka Spotify.

Beberapa album Jay Z yang masih tersedia di Spotify adalah In My Lifetime Vol. 1 (1997), serta Reasonable Doubt dan Vol. 2 Hard Knock Life (1998). Ada pula album kolaborasinya bersama grup musik Linkin Park berjudul Collision Course, yang dirilis tahun 2004.

Selain album, Kanye West juga masih meninggalkan beberapa single kolaborasinya bersama sejumlah artis di Spotify. Hasil duet bersama Kanye West, remix gubahan FatJoe dan Remy Ma, serta karya lainnya masih tersedia.

Pihak Spotify sendiri juga memberikan konfirmasi atas tindakan sang rapper. Mereka menyebutkan bahwa karya Jay Z yang hilang dari Spotify adalah "permintaan artis terkait", dilansir NME.

Sampai saat ini, Jay Z masih konsisten berkiprah di industri musik. Terakhir, ia dilibatkan untuk berkolaborasi dalam single terbaru milik Frank Ocean berjudul Biking.