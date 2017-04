Curahan Hati Tsania Marwa Kesepian di Hari Ulang Tahun

VIVA.co.id – Perceraian Atalarik Syach dan Tsania Marwa semakin memanas. Tsania mengaku dipersulit Atalarik untuk bertemu kedua buah hatinya. Tsania pun mencurahkan isi hatinya karena merindukan putra putrinya.

Hal itu diungkapkan Tsania dalam akun Instagram miliknya. Tsania memasang kertas biru dan pink. Kedua kertas itu mewakili kedua anaknya. Putranya menyukai warna biru, sedangkan untuk putrinya berwarna pink.

Ia mengungkapkan agar kedua anaknya bersabar. Ia percaya segera bertemu dengan kedua buah hatinya tersebut.

"Life is hard, really hard, especially when we cant be together. But like I said kids, God never sleep, I am your mother who will do everything for you. no matter what," tulis Tsania.

Pesinetron ini berharap anak-anaknya sabar dan kuat karena perceraian orangtuanya. Ia pun akan tetap tabah dan tegar demi putra putrinya.

"Umi will always be strong. And you are my kids, so you must be very strong too. We got this kids! WHOever and whatever between us now, God will make it for US!," ujarnya.

Tsania menuliskan hal tersebut saat merayakan ulang tahunnya. Ia merayakan ulang tahunnya seorang diri dan kesepian. Kedua anaknya bersama Atalarik.

Atalarik saat ini sedang menjalani umrah. Pria tampan ini memang belum banyak bicara soal perceraiannya. Ia mengaku ingin fokus beribadah lebih dahulu.