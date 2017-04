Ulsan, Sisi Lain Keindahan Alam Korea Selatan

VIVA.co.id – Berkunjung ke Korea Selatan ternyata tidak hanya Jeju, Seoul dan Busan. Selain tiga daerah tujuan tersebut, Korea Selatan masih memiliki tempat wisata menarik lainnya yang wajib dikunjungi. Ulsan salah satunya.

Sebagai kota metropolis, Ulsan tak hanya menawarkan wisata industri. Di Ulsan, juga terdapat salah satu pabrik otomotif ternama, Hyundai. Tapi tak hanya itu, saat datang ke sini, Anda juga bisa melihat indahnya wisata alam Ulsan, seperti Gunung Gajisan salah satunya, yang menawarkan keindahannya saat musim semi.

"Sebagai kota industri, di Ulsan bisa langsung lihat proses pembuatan, juga tahu sejarah Hyundai. Gunungnya setiap musim berbeda, dan paling bagus di bulan Agustus, Gunung Gajisan," jelas Kim Dong -Seob, divisi promosi Ulsan, dalam acara Busan.Ulsan.Gyeongnam Tourism Roadshow Jakarta 2017, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 10 April 2017.

Selain pemandangan gunung Gajisan, hal lain yang tak boleh dilewatkan dari Ulsan adalah keindahan hutan bambu Simnidaesup. Suka keindahan alam, Ulsan bisa jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Korea Selatan.

Karena selain Gunung Gajisan, hutan Simnidaesup, Ulsan masih punya banyak tempat dengan keindahan alam memukau lainnya, di antaranya seperti Ulsan Grand Park, yaitu taman ekologi, yang sangat nyaman untuk bersantai. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi keluarga.

"Ulsan Grand Park ini taman bunga mawar, ada berbagai bunga mawar dari seluruh dunia. Ada festivalnya juga setiap bulan Mei," kata Kim.

Bagi penyuka drama Korea, tak hanya Busan dan Seoul, Ulsan juga menjadi salah tempat yang digunakan untuk lokasi syuting beberapa drama dan film. Seperti Ganjeolgot Cape sebagai lokasi syuting Friends, di sini kalian bisa menikmati keindahan matahari terbit dengan pemandangan mercusuar. Selain itu juga Daewangam Park yang memiliki sekitar 15.000 pohon pinus di sekitarnya.

Kim juga punya rekomendasi tempat yang wajib kalian datangi saat tiba di Ulsan. "Seongnamdong, ini tempat pertunjukan musik anak muda, belanja, makan makanan Street food, banyak pertunjukan juga di sini," jelasnya.

Untuk penginapan, di sini kalian bisa sesuaikan penginapan dengan budget yang dimiliki. Mulai hotel, resort hingga tempat kemah semua ada. Soal makanan, tak perlu bingung jika kalian Muslim, karena di sini banyak juga kok restoran dengan menu non pork. Seperti The Master of Jjamppong di daerah Namgu yang menyajikan mie bergaya China dengan sayuran dan seafood.