Insiden Rapper 50 Cent Ditarik Fans dari Atas Panggung

VIVA.co.id – Rapper kondang 50 Cent dikabarkan melakukan tindak kekerasan pada seorang penggemarnya. Kejadian ini berlangsung saat dirinya tengah mengisi sebuah acara bersama The Lox pada akhir minggu lalu di kawasan Baltimore, Amerika Serikat.

Kejadian bermula saat aksi 50 Cent di atas panggung sedang berlangsung. Ia mencoba mendekatkan diri kepada fans dengan cara mengulurkan tangan untuk bersalaman. Namun, salah satu penggemarnya tampak terlalu antusias dan malah menariknya ke bawah.

Seketika, 50 Cent jatuh dari atas panggung karena tak kuat menahannya. Refleks, ia pun memukul penggemarnya itu tepat di dada.

Diduga, sosok pembawa acara program otomotif Pimp My Ride itu refleks melemparkan pukulan karena kaget atas perilaku fans-nya. Namun tak lama setelah itu, 50 Cent tampak menyadari kesalahannya dan segera mengajak penggemarnya yang ternyata perempuan itu untuk naik ke atas panggung.

Sama halnya dengan 50 Cent, sang penggemar tampaknya menyadari kesalahan kalau dirinya terlalu antusias saat melihat rapper pujaannya mengulurkan tangan, sehingga ia menariknya dengan kencang. Seolah tak terlalu dipikirkan, keduanya pun lantas menari bersama sambil melantunkan lagu.

Beragam respons netizen muncul saat melihat video ini. Meski begitu, kejadian tersebut tampak tak terlalu dipermasalahkan dan seolah berlalu tanpa menimbulkan kontroversi yang berlebihan.

Saat ini, diketahui 50 Cent masih aktif berkarier bahkan turut mengurus anak pertamanya, Marquise Jackson, yang baru saja merilis single beberapa waktu lalu. Sang buah hati melempar lagu berjudul Different sebagai perayaan atas 14 tahun debut album 50 Cent bertajuk Get Rich or Die Tryin. (ase)