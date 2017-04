Ilustrator Komik X-Men Ardian Syaf: Karier Saya Berakhir

VIVA.co.id – Ilustrator komik asal Indonesia, Ardian Syaf, kembali angkat bicara. Pria yang namanya tengah diperbincangkan di kalangan pencinta komik Marvel ini menyatakan bahwa kariernya kini sudah berakhir.

"Hello, Worlds...My career is over now. It's the consequence what I did, and I take it. Please no more mockery, debat, no more hate. I hope all in peace," ujar Ardian dalam akun pribadi Facebook-nya.

Seperti diketahui, hasil karya Ardian telah menuai kontroversi. Ardian diduga memasukkan tulisan 212 dan QS 5:51 dalam komik Marvel X-Men Gold #1.

Marvel sendiri diketahui telah mengambil tindakan. Marvel langsung angkat bicara dan memberikan klarifikasinya. "Artwork yang disebutkan di dalam X-Men Gold #1 dimasukkan tanpa sepengetahuan di balik maknanya. Hal itu tidak mencerminkan pandangan penulis, editor atau pihak Marvel. Artwork tersebut akan dihapus dari cetakan berikutnya, versi digital dan novel. Tindakan disipliner tentang hal ini juga telah diambil," kata pihak Marvel seperti yang dikutip dari laman ComicBook.

Sementara dalam postingan barunya kali ini, Ardian kembali menegaskan bahwa angka 212 dan QS 5:51 adalah angka keadilan dan cinta.

"In this last chance, I want to tell you the true meaning of the numbers, 212 and QS 5:51. It is number of JUSTICE. It is number of LOVE. My love to Holy Qur'an...my love to the last prophet, the Messenger...my love to ALLAH, The One God," ucapnya.

Terakhir, ia pun mengucapkan permohonan maaf atas kegaduhan yang telah ditimbulkan atas aksinya tersebut. "My apologize for all the noise. Good bye, May God bless you all. I love all of you."

Ardian Syaf merupakan ilustrator dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari situs resminya, Ardian mengatakan, awal kariernya dimulai pada tahun 2007 lewat The Dresden Files untuk Dabel Brothers Publishing.

Proyek pertamanya dengan Dabel Brothers berjudul, Take It to Chance, yang ditulis oleh novelis Catherine Murphy, membawanya pada keberuntungan lain. Kariernya semakin menanjak karena ia digaet Marvel untuk sederet proyek, seperti Nightcrawler dan Captain Britain and MI13.

Pada tahun 2009, Ardian Syaf pun menandatangani kerja sama ekslusif dengan DC. Bersama perusahaan itu, ia sudah mengerjakan banyak komik, seperti Batman Black-est Night, Superman/Batman, Green Lantern Corps, Birds of Prey and Brightest Day, Batgirl, dan masih banyak lagi lainnya. (ren)