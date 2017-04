Aktor Ini Geram Diisukan Dekat dengan Katy Perry

VIVA.co.id – Beberapa waktu lalu, Katy Perry diisukan berpacaran dengan aktor Ryan Phillippe. Isu tersebut beredar setelah keduanya terlihat sangat dekat satu sama lain di perayaan ulang tahun penyanyi Elton John.

Dilansir laman E! Online, setelah kabar tersebut beredar selama beberapa minggu, Phillippe memberikan klarifikasi sangat jelas. Klarifikasi ini ia sampaikan melalui Twitter pada Minggu, 9 April 2017.

"Aku tidak mengencani Katy Perry. Aku tidak begitu kenal dengannya. Tolong berhenti menerbangkan helikopter di atas rumahku. Dia tidak di sini. Terima kasih,” tulisnya di akun Twitter pribadinya dengan huruf kapital.

Tampaknya Phillippe sangat kesal dengan pemberitaan yang berseliweran mengenai dirinya dengan pelantun Hot and Cold tersebut.

Selang beberapa jam, Katy Perry merespons Phillippe melalui akun Twitter pribadinya.

“Hai, senang mengenalmu. Maaf tentang hal itu. Lanjutkan,” tulis Katy.

Seperti diketahui, Katy baru saja berpisah dengan Orlando Bloom akhir Februari lalu setelah satu tahun bersama. Seorang sumber mengatakan bahwa Katylah yang mengakhiri hubungan tersebut.

"Ada hal-hal terjadi beberapa waktu belakangan. Mereka masih mencintai satu sama lain, kuat dan kembali ke pelukan masing-masing adalah hal yang masih mungkin terjadi pada keduanya," kata sumber.

Phillippe sendiri terakhir kali menjalin hubungan dengan Pulina Slagter. Keduanya sempat bertunangan, namun hubungannya harus putus di tengah jalan setelah lima tahun bersama. Saat ini ia merupakan ayah dari dua orang anak hasil pernikahannya dengan Reese Whiterspoon.

I AM NOT DATING KATY PERRY. BARELY KNOW HER. PLEASE STOP FLYING HELICOPTERS OVER MY HOUSE. SHE IS NOT HERE.



thx