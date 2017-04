Cari Chemistry, Host 'Take Me Out' ANTV Liburan ke Bali

VIVA.co.id – Host sekaligus dua orang dewan cinta Take Me Out ANTV baru saja pulang berlibur selama dua hari di Pulau Dewata. Eko Patrio, Ibnu Jamil, dan Vicky Prasetyo menghabiskan waktu yang tak lama ini di beberapa tempat wisata di Bali.

Mereka bertiga berangkat pada hari Sabtu pagi, tepat pada penerbangan pertama dari Jakarta. Meski singkat, liburan mereka sangat berkesan.

"Senang bangetlah bisa liburan sama teman-teman, bisa seru-seruan bareng, bisa quality time bareng, makan-makan kulineran, standar aja," kata Ibnu kepada VIVA.co.id di sela-sela syuting Take Me Out ANTV.

Ketiga pria ini diburu waktu karena harus melanjutkan syuting esok harinya. Padahal Ibnu sangat ingin mengajak Eko dan Vicky berpetualang.

"Menyenangkan (liburan) sama anak-anak muda, karena merasa orang tua jadi ikutin anak muda," celetuk Eko.

Bagi Eko salah satu tujuan liburan singkat tentunya membuat hubungan persahabatan mereka semakin akrab dan lebih mengenal satu sama lain.

"Tentunya menciptakan chemistry karena kekeluargaan enggak hanya di sini tapi di luar juga bisa. Kita semakin dekat," ungkap anggota DPR fraksi PAN asal Nganjuk itu.