The Chainsmokers Rajai Nominasi Penghargaan Billboard

VIVA.co.id – Daftar lengkap para nominasi peraih penghargaan Billboard Music Awards 2017 telah diumumkan. Deretan musisi beken, tampak memenuhi setiap kategori yang ada.

Dari seluruh musisi yang masuk dalam kategori, ada beberapa yang namanya masuk pada lebih dari satu nominasi. Mereka adalah Drake, The Chainsmokers, Twenty One Pilots, dan Rihanna.

Drake dan The Chainsmokers sama-sama berada di 22 nominasi berbeda, menyusul Twenty One Pilot 17, Rihanna 14, The Weeknd 13, dan Beyonce 8 nominasi. Nominasi dilakukan berdasarkan respons penggemar pada kiprah musisi idolanya.

Beberapa nominasi yang dihuni Drake dan The Chainsmokers adalah kategori utama, seperti Top Artist, Top Hot 100 Artist, Top Song Sales Artist, dan masih banyak lagi.

Sepanjang tahun 2016 lalu hingga awal 2017 ini, The Chainsmokers memang sering merilis lagu-lagu hit yang memuncaki tangga musik Billboard, salah satunya Closer. Sementara Drake juga jadi salah satu pesaing terkuat dengan lagunya One Dance. Kedua lagu itu juga bersaing dengan hit lain, seperti Heathens dari Twenty One Pilot dan juga Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake.

Malam penghargaan diperkirakan bakal berlangsung pada 21 Mei 2017 mendatang. (mus)