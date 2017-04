Anting Berlian Langka Dilelang Senilai Rp900 Miliar

VIVA.co.id – Sepasang berlian dengan warna yang berbeda menjadi anting paling mahal yang akan dijual di dunia dengan harga lebih dari Rp900 miliar. Berlian bernama Appolo dan Artemis itu digambarkan sebagai batu mulia yang sangat luar biasa di kelas mereka.

Dilansir dari Daily Mail, Apollo adalah berlian berwana biru terang 14,54 karat, yang telah dipotong dan dipoles menjadi bentuk pir. Sementara Artemis adalah berlian warna pink mewah 16 karat.

Menurut para ahli, keduanya merupakan berlian langka, lantaran memiliki kurang dari 0,1 persen berlian biru. Anting-anting pink dan biru telah diperkenalkan pada Senin, 10 April 2017 di London oleh Sotheby’s. Mereka akan melelang keduanya di Jenewa pada bulan depan.

Sotheby’s membuka penawaran untuk Apollo sebesar Rp660 miliar dan Artemis senlilai Rp240 miliar, sehingga total keduanya sebesar Rp900 miliar. David Bennett, Ketua Divisi Perhiasan Internasional Sotheby’s, menggambarkan, bahwa berlian tersebut sebagai pasangan anting-anting paling berharga yang pernah ditawarkan dalam lelang.

"Ini berlian berwarna indah yang sangat langka dan masing-masing adalah batu yang indah di kelasnya," kata dia.

The breathtaking Apollo and Artemis #Diamonds lead our Magnificent Jewels & Noble Jewels sale in #Geneva this spring https://t.co/uJ1tcXugGg pic.twitter.com/hW0pbkPf7D

Tobias Kormind, Direktur 77 Diamonds mengatakan, berlian indah kelas dunia sebagai aset investasi alternatif. Menurutnya, para pembuat perhiasan sering menghabiskan waktu dalam mencocokkan batu langka untuk membuat perhiasan sempurna.

"Sehingga anting-anting ini merupakan berlian langka yang luar biasa," ujarnya.

Sementara sebelumnya Sotheby’s Hong Kong telah berhasil menjual berlian dengan harga paling mahal di dunia awal bulan ini. Berlian Pink Star 59,60 karat itu

terjual dengan harga Rp949 miliar.

The Pink Star diamond a 59.6 carat pink diamond setting the world record for the top auction price for any gem https://t.co/WusIEyZmb8 pic.twitter.com/uN1dbRuwVE