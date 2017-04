Seniman Kuliner Asal Indonesia Buat Bustier dari Cokelat

VIVA.co.id – Model asal Inggris Penny Delbaugh mengenakan bustier yang terbuat dari cokelat pada pekan lalu. Hal ini dia lakukan untuk membantu mempromosikan kegiatan berburu telur Paskah untuk orang dewasa yang berlangsung di London pada 13 April 2017 mendatang.



Seniman kuliner di London, berdarah Indonesia, Michelle Wibowo menggunakan lima kilogram cokelat untuk membuat sebuah pakaian yang bisa dimakan. Dia menggunakan cokelat hitam untuk sebagian besar bustier dan cokelat putih untuk ekor dan desain renda.



Dikutip dari Huffington Post, bustier yang sebenarnya adalah dua pelat cokelat yang disatukan dengan pita kuat. Bahan itu dijahit dengan pita di bagian dalam untuk menjaga pelat cokelat tidak menyentuh kulit Delbaugh dan mencair.



Dia juga harus hati-hati saat berjalan untuk mencegah bustier retak. Sementara itu, Wibowo membutuhkan tiga hari untuk merancang dan membuat bustier cokelat tersebut.



Kendati demikian, dia mengaku menikmati kesempatan untuk menggabungkan antara kelinci Playboy dan kelinci Paskah. "Ini ide yang bagus untuk Paskah, tapi pasti untuk orang dewasa,” katanya.

Wanita kelahiran 1978 ini mengelola perusahaan di bidang kuliner, Michelle Sugar Art. Sarjana arsitektur di Indonesia tersebut pernah memenangkan penghargaan emas seperti Cullinary Olympics dan Salon Culinaire, Ideal Cake Decorator.

Everyone loved Penny our chocolate Easter Bunny, here she is on @standardnews website! #BunnyHunt #PlayboyClubLdn https://t.co/7JfpF8TgUh